Dembele, düğününe kimseyi çağırmadı

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Ancak yıldız futbolcunun evliliği takım arkadaşlarını şaşırttı.

Barcelona, Ousmane Dembele ile yeni sözleşme için müzakere ederken Fransız yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor. Dembele geçtiğimiz günlerde dünyaevine girerken bu evlilik Barcelona'daki takım arkadaşlarını şaşırttı.

Fas'ta evlenen Dembele'nin düğününde, futbol dünyasından yalnızca bir isim vardı. Bayern Münih'in 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dayot Upamecano, Dembele'nin düğününe katılan tek futbolcuydu. İkili, gençlik yıllarından bu yana yakınlıklarıyla biliniyor.

DÜĞÜNÜNE TAKIM ARKADAŞLARINI ÇAĞIRMADI

AS gazetesinin haberine göre, Barcelona'da kimse Dembele'nin evlililik fikrinden haberdar değildi. Yıldız futbolcu düğününe hiçbir takım arkadaşını çağırmazken arkadaşları, Dembele'nin düğün hazırlığı içinde olduğunu bilmiyordu. Evlilik planları bir yana Dembele'nin hayatında birinin olduğundan da kimsenin haberi yoktu.

Sezon sonu Barcelona'daki sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki Dembele'nin adı, transfer dedikodularına karışmaya başladı. Barça'nın 135 milyon euro ödediği Fransız futbolcu, sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkına sahip.