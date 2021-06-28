Denilson 19 yıl sonra efsane fotoğrafı canlandırdı

Brezilyalı eski futbolcu Denilson, 2002 Dünya Kupası yarı final maçının son anlarında zaman geçirdiği pozisyonda verilen unutulmaz pozu ailesiyle birlikte yeniden canlandırdı.

2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz maçlarından biri olan Brezilya-Türkiye karşılaşması hala hafızalarda.

Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçen Brezilyalılar, yarı final karşılaşmasının son dakikalarında zaman geçirmişti. Denilson topu aldığında bir anda arkasında beliren Türk Milli Takımı oyuncuları, hala hatırlanan bir fotoğrafa imza atmıştı.

Mustafa İzzet, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz ve Alpay Özalan'ın takip ettiği Denilson, faul alarak zaman geçirmekte başarılı olsa da dünya futbolunun unutulmaz karesi bu anlarda oluşmuş oldu.

19 YIL SONRA CANLANDIRILDI

Denilson ve ailesi ise bu efsane pozisyonu bir kez daha canlandırdı. Sosyal medyada fotoğrafı paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, yıllardır bu anı unutamadığını söylüyor.