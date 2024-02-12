Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu'nun doğum gününde Erik Dalı oynadı Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun geçtiğimiz gün kutlanan doğum gününde takım arkadaşı Dumfries, “Erik Dalı” ile döktürdü. Hollandalı futbolcunun dans performansı sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

İtalya Serie A’da liderlik koltuğunda oturan Inter’de Hakan Çalhanoğlu, 30. yaşını kutladı. Milli yıldızın doğum gününe, takım arkadaşı Denzel Dumfries’in dansı damga vurdu.

Erik Dalı çalarken kendini dans pistinin ortasına atan Dumfries, adeta kendinden geçti. Hollandalı futbolcunun dans performansı büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

28 maçta 11 gol 3 asist

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon performansıyla Inter’in liderliğe oturmasında büyük pay sahibi oldu. Milli yıldız, Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.