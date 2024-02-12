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İtalya Serie A’da liderlik koltuğunda oturan Inter’de Hakan Çalhanoğlu, 30. yaşını kutladı. Milli yıldızın doğum gününe, takım arkadaşı Denzel Dumfries’in dansı damga vurdu.
Erik Dalı çalarken kendini dans pistinin ortasına atan Dumfries, adeta kendinden geçti. Hollandalı futbolcunun dans performansı büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
28 maçta 11 gol 3 asist
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon performansıyla Inter’in liderliğe oturmasında büyük pay sahibi oldu. Milli yıldız, Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
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