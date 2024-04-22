Derbide Milan'ı deviren Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti Inter, derbide Milan'ı deplasmanda 2-1 yenerek Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Inter Milan'la deplasmanda karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

İlk yarı

Inter, 18. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Francesco Acerbi ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada kullanılan korner sonrası arkaya çevrilen topta demarke kalan Acerbi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter, devre bitimine kadar ezeli rakibi Milan karşısında üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı

Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı. Inter'de bu kez sahneye çıkan isim Fransız golcü Marcus Thuram oldu. Rakip ceza yayında solda topla buluşan Thuram, yaydan çektiği şutla durumu 2-0 yaptı.

Milan, 80. dakikada Fikayo Tomori ile farkı bire indirdi. Bu dakikada kaleci Sommer'den seken topu iyi takip eden Tomori farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu 84 dakika oynadı

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

Inter'de Denzel Dumfries, Milan'da ise Theo Hernandez ve Davide Calabria maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Inter şampiyonluğunu Inter ilan etti

Bu sonucun ardından Inter, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Milan ile puan farkını 17'ye (86-69) yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya'daki Bayer Leverkusen'in şampiyonluğu sonrası 5 büyük ligde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım olan Inter, 2020-2021 sezonundan 3 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, böylece bir yıldızın daha sahibi oldu. Serie A'da her 10 şampiyonlukta 1 yıldız eklendiği biliniyor.

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, ligin bir sonraki haftasında sahasında Torino'yu ağırlayacak. Milan ise gelecek hafta Juventus deplasmanına gidecek.