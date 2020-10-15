Derby County, Colin Kazım'ı denemeye aldı

Pachuca ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Colin Kazım'ı, İngiliz ekibi Derby County denemeye aldı.

Son olarak Meksika’nın Pachuca ekibinde forma giyen Colin Kazım, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

YETERLİ BULUNURSA SÖZLEŞME İMZALANACAK

Daily Mail’in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu, bir süredir İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile antrenmanlara çıkıyor.

Sezona iyi başlayamayan ve gol yollarında zorlanan Derby’nin, hücumdaki opsiyonlarını artırmak istediği ve bu yüzden Kazım’ı denemeye aldığı kaydedildi.

Eğer deneyimli ismin performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.

A Milli Takımımızla 37 maça çıkan Colin Kazım, ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.