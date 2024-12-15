Derrick Köhn attı: Werder Bremen galibiyeti kaptı

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Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında St. Pauli, Werder Bremen'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 24'te Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile 54'te Marvin Ducksch kaydetti.

PUANINI 22 YAPTI

Bu galibiyetin ardından puanını 22 yapan Werder Bremen, ligin bir sonraki haftasında Union Berlin'i konuk edecek.

11 puanda kalan St. Pauli ise Stuttgart deplasmanına gidecek.