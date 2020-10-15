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Deschamps: Nzonzi bizimle olmaya devam edecek
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi, Pogba yerine çağrıldığı Fransa Milli Takımı'nda gösterdiği performansla ülke basınında da gündemde yer almaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 11:39
Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu.
"NZONZI ÇOK KALİTELİ"
Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.
Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps "Steven Nzonzi'ye Pogba ve Kante'ye güvendiğim kadar güveniyorum. Nzonzi bizim için çok kaliteli ve tecrübeli futbolcu ve bu takıma derinlik, sağlamlık katıyor. Bizimle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.