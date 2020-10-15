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Deschamps: Nzonzi bizimle olmaya devam edecek

Deschamps: Nzonzi bizimle olmaya devam edecek

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi, Pogba yerine çağrıldığı Fransa Milli Takımı'nda gösterdiği performansla ülke basınında da gündemde yer almaya devam ediyor.