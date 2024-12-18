Dev final: Real Madrid - Pachuca maçının muhtemel 11'leri

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Bugün Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde İspanyol devi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca ile karşılaşacak.

Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek bu heyecan verici mücadele, saat 20.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de, final maçı öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncular arasında Carvajal, Mendy, Alaba ve Militao yer alıyor.

Teknik direktör Ancelotti, hücum hattında Endrick, Brahim Diaz, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior ve Bellingham gibi isimlerle alternatiflerini değerlendiriyor.

Arda Güler, son maçta takımının Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Bu nedenle, milli oyuncunun Pachuca karşısında da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Vinicius Junior, Mbappe

Pachuca: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon