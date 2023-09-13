Dev maçta Almanya, Fransa'yı mağlup etti Almanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği güçlü rakibi Fransa'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Hazırlık maçında Fransa ile karşı karşıya gelen Almanya, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Thomas Müller ve 87. dakikada Leroy Sane atarken Fransa'nın tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann kaydetti.

İlkay Gündoğan sakatlandı

Almanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 25. dakikada sakatlığı sonrası oyundan çıktı, yerine Pascal Gross oyuna dahil oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak olan Almanya, bir sonraki hazırlık maçında ekim ayında ABD ile karşılaşacak.

Fransa ise EURO 2024 elemelerinde Hollanda'ya konuk olacak.