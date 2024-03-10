Dev maçta kazanan yok! Liverpool ile Manchester City yenişemedi Liverpool, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla birlikte İngiltere'de haftayı Arsenal lider olarak tamamladı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dev karşılaşmada kazanan çıkmadı

23. dakikada John Stones, Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.

Golün asistini yapan Kevin De Bruyne, bu sezon ligdeki 12. maçında 12 asiste ulaştı.

47. dakikada hakem Michael Oliver, Ederson'un Darwin Nunez'e yaptığı faulün ardından penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen Alexis Mac Allister, 50. dakikada penaltı vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

City, Liverpool'u deplasmanda yenemiyor

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Manchester City'i Anfield'da konuk ettiği son 21 maçta 7. beraberliğini aldı ve sadece 1 kez yenildi.

Liderlik el değiştirdi

Böylelikle Premier Lig'de liderlik el değiştirdi. Haftaya lider giren Liverpool, puanını 64 yaptı ve 2. sıraya indi. Manchester City ise 63 puanla 3. sıraya geriledi.

Lider ise Brentford'u mağlup eden 64 puanla Arsenal oldu. Kuzey Londra devi, Liverpool'dan 7 fazla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Manchester City, Arsenal'i konuk edecek

Son 2 haftada Manchester United ve Liverpool ile karşılaşan Manchester City, bir büyük maça daha çıkacak ve gelecek hafta lider Arsenal'i ağırlayacak.

Liverpool ise Anfield'da Brighton'ı konuk edecek.