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    Dev maçta Manchester United, Arsenal'i devirdi

    Lige 5'te 5 ile başlayan Arsenal, Old Trafford'da Manchester United'a 3-1 mağlup oldu.
    • 04.09.2022 - 21:22
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 21:24
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    Dev maçta Manchester United, Arsenal'i devirdi

    Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-1'lik skorla kazandı.

    Arsenal'in 12. dakikada Martinelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Gol öncesinde Ödegaard'ın Christian Eriksen'e faul yaptığı tespit edildi.

    100 milyon euro'ya Manchester Unitedlı olan Antony, ilk çıktığı maçın 35. dakikasında ağları havalandırdı. Premier Lig'de forma giyen 100. Brezilyalı olan Antony, fileleri havalandıran en genç Brezilyalı ünvanını da aldı.

    İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 60. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle eşitliği sağladı.

    Dev maçta Manchester United, Arsenal i devirdi #1

    Rashford tribünleri ayağa kaldırdı

    Manchester United, 66 ve 75. dakikada Marcus Rashford'ın atttığı gollerle evinde kazanan taraf oldu.

    Arsenal'in ilk puan kaybı

    Lige 2-1'lik Brighton ve 4-0'lık Brentford mağlubiyetleriyle başlayan Manchester United üst üste 4. maçını kazanarak 12 puana yükseldi.

    5'te 5 ile başlayan Arsenal, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

    Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Everton'a konuk olacak.

    Dev maçta Manchester United, Arsenal i devirdi #2

    Dev maçta Manchester United, Arsenal i devirdi #3


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