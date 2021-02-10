Devlerin Dayot Upamecano savaşı

RB Leipzig'deki performansıyla dikkat çeken Fransız defans oyncusu Dayot Upamecano, dev takımların listesine girdi. 22 yaşındaki defans oyuncusu için Premier Ligi ekiplerinden Chelsea ve Liverpool'un da ilgilendiği basına yansıdı.

BAYERN MÜNİH DAHA AVANTAJLI

Alman Bild gazetesi ise Upamecano için Bayern Münih'in avantajlı olduğunu yazdı. David Alaba'yı gözden çıkaran ve Jerome Boateng ile henüz sözleşme uzatmayan Bayern'in önceliği defansın ortasına vereceği kaydedildi.

Bunun için de harekete geçen Bayern Sportif Direktörü Hasan Salihamidiz, oyuncunun temsilcisi ile geçen ay kulüp merkezinde 2.5 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi.

Covid-19 nedeniyle finansal olarak zor günler geçiren Bayern'in buna karşın oyuncunun 42.5 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır olduğu da belirtildi.