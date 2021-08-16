Di Maria: Ronaldo, PSG'de oynamak için can atıyordur

PSG'nin yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Ronaldo'nun PSG'de oynamak için can attığını söyledi.

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katan PSG, transfer gündeminin en çok konuşulan ekibi olmaya devam ediyor.

Fransız devi PSG, Lionel Messi dışında Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

Daha önce çıkan bazı haberlerde ise Juventus’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo’nun da PSG'ye gelebileceği yazıldı.

“RONALDO, PSG’DE OYNAMAK İÇİN CAN ATIYORDUR”

TyC Sports’a konuşan PSG'nin Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria da bu duruma değinerek, "PSG, eşsiz bir oyuncu kalitesine sahip. Ronaldo da PSG’de oynamak için can atıyordur." dedi.

Di Maria, kariyerinde daha önce hem Ronaldo hem de Messi ile beraber forma giymişti.