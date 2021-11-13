Di Maria'dan Muslera'ya enfes gol

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk olduğu Uruguay'ı 1-0 yendi. Di Maria'nın Muslera'nın koruduğu kaleye attığı gol maça damgasını vurdu.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı elemelerin 13. haftasında tek karşılaşma oynandı.

Arjantin, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı Angel Di Maria'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

DI MARIA NEFİS VURDU

Mücadelenin 7. dakikasında yıldız futbolcunun sol ayağının içiyle Muslera'nın koruduğu kaleye gönderdiği klas şut ağlarla buluşurken izleyenler de futbol adına güzel bir ana tanıklık etti.

Di Maria'dan Muslera'ya klas gol - İZLE



ARJANTİN, BREZİLYA'YI TAKİBE DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle 28 puana çıkan Arjantin, lider Brezilya'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takımı Ekvador 20, Şili, Kolombiya ve Uruguay 16'şar puanla izledi.

Güney Amerika elemelerinde ilk 4'e girecek ekipler, 2022 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Brezilya'nın Dünya Kupası bileti aldığı grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.