Dolar
7.3941
0.5029%
Euro
8.7683
0.6242%
Altın
1960.51
0.8192%
Borsa
1082.83
-0.0922%
G. Altın
466.234
1.3305%
Bitcoin
87942.01
1.1198%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Di Marzio: Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı olacak

    Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'un Juventus'un başına geçen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 15:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Di Marzio: Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı olacak

    Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.

    Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.

    Di Marzio: Igor Tudor, Pirlo nun yardımcısı olacak #1

    GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

    42 yaşındaki teknik adam geçmişte Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese'de teknik direktörlük yaptı. Şu an kariyerine başladığı Hajduk Split'i çalıştırıyor.

    Teknik direktörlük kariyerinde toplam 212 maça çıkan Tudor, 95 galibiyet, 48 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı.

    Görüş Bildir