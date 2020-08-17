Di Marzio: Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı olacak

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'un Juventus'un başına geçen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacağı belirtildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.

Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki teknik adam geçmişte Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese'de teknik direktörlük yaptı. Şu an kariyerine başladığı Hajduk Split'i çalıştırıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde toplam 212 maça çıkan Tudor, 95 galibiyet, 48 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı.