Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Dick Advocaat: 15 milyon euro teklif gelirse bırakmam

Dick Advocaat: 15 milyon euro teklif gelirse bırakmam

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat Feyenoord'dan sonra başka bir takım çalıştırmayacağını açıkladı.