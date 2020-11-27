- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Dick Advocaat: 15 milyon euro teklif gelirse bırakmam
Dick Advocaat: 15 milyon euro teklif gelirse bırakmam
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat Feyenoord'dan sonra başka bir takım çalıştırmayacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 17:07
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Dick Advocaat, büyük bir teklif almazsa sezon sonunda emekli olacağını söyledi.
"15 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELİRSE İŞ DEĞİŞİR"
Teknik direktörlük kariyerini noktalamaya hazırlandığını belirten 73 yaşındaki hoca, "Feyenoord'dan sonra bırakıyorum, yaptığım son iş bu olacak. Sezon sonu emekli olacağım. Ama Suudi Arabistan'dan yılda 15 milyon euroluk bir teklif gelirse işler değişir." ifadelerini kullandı.
Dick Advocaat, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 1.9 puan ortalaması yakalamıştı.