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    Didier Lamkel Ze idmana rakip takım formasıyla geldi

    Didier Lamkel Ze idmana rakip takım formasıyla geldi

    Royal Antwerp'in 24 yaşındaki futbolcusu Didier Lamkel Ze, takımının idmanına rakip takım formasıyla gelince idmana alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:50
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    Belçika Ligi'nin dişli takımlarından Royal Antwerp'in idmanında kriz yaşandı.

    Bir süredir Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olmak isteyen ancak kulübüyle anlaşma sağlayamayan Didier Lamkel Ze, takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.

    GÜVENLİK İÇERİ ALMADI

    Sabah yapılan idman öncesinde rakip takım Anderlecht'in formasını giyerek tesislere gelen Lamkel, güvenlikler tarafından içeri alınmayınca kapıyı zorlayarak girmek istedi.

    Son dönemlerde yaptığı disiplinsiz davranışlarla dikkat çeken Lamkel, takım arkadaşlarıyla da sıkıntılar yaşıyor.

    Didier Lamkel Ze idmana rakip takım formasıyla geldi #1

    BEERSCHOT FORMASIYLA DA GELMİŞTİ

    Öte yandan Lamkel Ze'nin, daha önce Royal Antwerp'in ezeli rakibi Beerschot formasıyla da idmana geldiği öğrenildi.

    Kamerunlu futbolcu, bu davranışının ardından taraftarlardan alaycı bir ifadeyle özür dilemişti. Deneyimli futbolcunun kısa süre içerisinde Belçika'dan ayrılacağı belirtildi.

    Didier Lamkel Ze idmana rakip takım formasıyla geldi #2

    Didier Lamkel Ze idmana rakip takım formasıyla geldi #3

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