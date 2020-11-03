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    Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

    Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, anemi (kansızlık) şikayetiyle hastaneye yatırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:37
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    Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

    Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Diego Armando Maradona'nın soluk yüzlü ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti.

    ANEMİ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE YATIRILDI

    Henüz resmi açıklama yapılmayan konuyla ilgili Maradona'nın ilk belirlemelere göre anemi (kansızlık) şikayetiyle hastaneye yatırıldığı belirtiliyor.

    KORONA ŞÜPHESİ YOK

    Arjantin basını, Maradona'da koronavirüs şüphesinin olmadığını sayfalarına taşırken, efsane ismin özel hayatında zor günler geçirdiği kaydedildi.

    En büyük hedefinin tüm çocuklarını bir araya getirerek yaşamak olduğu ifade edilirken, kız kardeşinin kocasının ağustosta hayatını kaybetmesinin de yaşadığı rahatsızlıkta etkili olabileceği belirtiliyor.

    Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı #1

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