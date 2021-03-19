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    Diego Forlan CA Atenas'ın teknik direktörü oldu

    Uruguaylı teknik direktör Diego Forlan, ülkesinin takımlarından CA Atenas ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 15:36
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    Diego Forlan CA Atenas'ın teknik direktörü oldu

    Bir döneme damga vuran, özellikle Villareal ve Atletico Madrid’de gösterdiği gösterdiği performansla bir devrin en iyi santraforları arasında gösterilen Uruguaylı Diego Forlan, teknik direktörlük görevine tam gaz devam ediyor.

    CA ATENAS'I ÇALIŞTIRACAK

    2019’da futbolu bırakan Uruguaylı efsane golcü Diego Forlan’ın yeni takımı belli oldu.

    Uruguay Ligi takımlarından CA Atenas’la bir buçuk yıllık sözleşme imzalayan Forlan’ın duyurulduğu video büyük beğeni topladı.

    41 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca antrenör olarak 11 maçta 1.36 puan toplayarak vasat bir performansa imza attı.

    Diego Forlan CA Atenas ın teknik direktörü oldu #1

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