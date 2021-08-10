Diego Godin transferinde son durum

İtalyan basını, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz bulan Diego Godin'in, eski hocası Pellegrini'nin takımı Real Betis'in yeni teklif yapması üzerine siyah-beyazlılardan uzaklaştığını yazdı.

Savunma takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Diego Godin ile ilgili planlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

2 MİLYON EUROYU AZ BULDU

Cagliari'den 3.8 milyon euro kazanan Godin'in, Beşiktaş'tan gelen teklifi az bulması nedeniyle farklı ihtimalleri ön plana aldığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın 2 yıl için sezon başına 2 milyon euro kazanacağı teklifi az bulan Uruguaylı stopere, Real Betis'in yeni bir teklif yaptığı kaydedildi.

REAL BETIS ÖNDE

Godin'in hocalığını yapan Manuel Pellegrini'nin, Betis'in hocası olması nedeniyle 2 milyon eurodan daha yüksek gelecek bir teklifin, Beşiktaş tercihinin önüne geçebileceği bilgisi İtalyan basınında yer aldı.

CAGLIARI GÖNDERMEK İSTİYOR

Inter'den bonservissiz olarak Cagliari'ye transfer olan Diego Godin, beklentileri karşılayamamış ve yüksek maaşı nedeniyle İtalyan ekibinin gönderilecekler listesine girmişti.