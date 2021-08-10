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    Diego Godin transferinde son durum

    Diego Godin transferinde son durum

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz bulan Diego Godin'in, eski hocası Pellegrini'nin takımı Real Betis'in yeni teklif yapması üzerine siyah-beyazlılardan uzaklaştığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 11:56
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    Savunma takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Diego Godin ile ilgili planlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

    2 MİLYON EUROYU AZ BULDU

    Cagliari'den 3.8 milyon euro kazanan Godin'in, Beşiktaş'tan gelen teklifi az bulması nedeniyle farklı ihtimalleri ön plana aldığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın 2 yıl için sezon başına 2 milyon euro kazanacağı teklifi az bulan Uruguaylı stopere, Real Betis'in yeni bir teklif yaptığı kaydedildi.

    Diego Godin transferinde son durum #1

    REAL BETIS ÖNDE

    Godin'in hocalığını yapan Manuel Pellegrini'nin, Betis'in hocası olması nedeniyle 2 milyon eurodan daha yüksek gelecek bir teklifin, Beşiktaş tercihinin önüne geçebileceği bilgisi İtalyan basınında yer aldı.

    Diego Godin transferinde son durum #2

    CAGLIARI GÖNDERMEK İSTİYOR

    Inter'den bonservissiz olarak Cagliari'ye transfer olan Diego Godin, beklentileri karşılayamamış ve yüksek maaşı nedeniyle İtalyan ekibinin gönderilecekler listesine girmişti.

    Diego Godin transferinde son durum #3

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