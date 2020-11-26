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- Diego Maradona'nın cenazesi 3 gün bekletilecek
Diego Maradona'nın cenazesi 3 gün bekletilecek
Dün akşam hayatını kaybeden Armando Diego Maradona'nın cenazesinin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 13:47
Armando Diego Maradona'ya veda...
Başarılı geçen beyin ameliyatının ardından evinde dinlenmeye çekilen Arjantinli efsane, geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam hayatını kaybetmişti.
NAAŞI DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA GETİRİLDİ
Spor camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Arjantinliler, bir konvoy oluşturarak Maradona'nın cenazesini Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirdi.
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3 GÜN ZİYARETE AÇIK
Efsane ismin naaşının 3 gün boyunca defnedilmeyeceği ve ziyarete açık olduğu belirtildi.