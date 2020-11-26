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    Diego Maradona'nın cenazesi 3 gün bekletilecek

    Diego Maradona'nın cenazesi 3 gün bekletilecek

    Dün akşam hayatını kaybeden Armando Diego Maradona'nın cenazesinin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 13:47
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    Armando Diego Maradona'ya veda...

    Başarılı geçen beyin ameliyatının ardından evinde dinlenmeye çekilen Arjantinli efsane, geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam hayatını kaybetmişti.

    Diego Maradona nın cenazesi 3 gün bekletilecek #1

    NAAŞI DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA GETİRİLDİ

    Spor camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Arjantinliler, bir konvoy oluşturarak Maradona'nın cenazesini Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirdi.

    Maradona'nın naaşı, Buenos Aires'te konvoyla uğurlandı - İZLE

    3 GÜN ZİYARETE AÇIK

    Efsane ismin naaşının 3 gün boyunca defnedilmeyeceği ve ziyarete açık olduğu belirtildi.

    Diego Maradona nın cenazesi 3 gün bekletilecek #2

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