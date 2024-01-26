Diego Maradona'nın oğlundan olay iddia: Babamı öldürdüler Dünyaca ünlü yıldız Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından uzun bir süre geçmesine rağmen söylentiler sona ermiyor.

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2020 yılında hayata veda eden Maradona'nın oğlu, İtalya'da yayınlanan Verrisimo programında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Arjantinli yıldızın 1986 yılında Napoli'de yaşadığı evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya gelen Jr., programda yaptığı açıklamada, babasını öldüren kişinin kim olduğunu bildiğini de iddia etti.

"Bir fikrim var"

Maradona Jr., "Babamı öldürdüler. Kimin yaptığını söylemek benim işim değil ama bir fikrim var fakat söyleyemem. Bir şeyler yapılabilecekken onu kaderine terk ettiler." ifadesini kullandı.

Uzun süre oğlu olduğunu ispatlamaya çalışmıştı

Maradona'nın oğlu, son nefesine kadar adaletin yerine gelmesi için savaşacağını belirterek "Babamın boşluğunun yarattığı his hiçbir zaman ortadan kaybolmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Maradona Jr., babasının Maradona olduğunu kanıtlamak için uzun süre mücadele etmişti. Arjantinli efsane, ölmeden 4 yıl önce bunu kabul etmiş ve ikili arasında kısa bir süre de olsa baba-oğul yakınlaşması yaşanmıştı.

Diego Armando Maradona 25 Kasım 2020'de vefat etmişti.