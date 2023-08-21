Diego Rossi, ABD'de ilk maçında ayakta alkışlandı Columbus Crew formasıyla ilk maçına çıkan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, oyuna girerken taraftarlarca ayakta alkışlandı.

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ensonhaber.com

Amerika Birleşik Devletleri MLS'in 20. haftasında Columbus Crew ile Cincinnati karşı karşıya geldi.

Lower.com Field Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Columbus oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 15. dakikada Aidan Morris, 23. dakikada Cucho Hernandez ve 90+6. dakikada Jacen Russell attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Columbus Crew, 30 puanla Doğu Konferans'ında 5. sırada yer alırken Cincinnati 38 puanla liderliğini sürdürdü.

İlk kez oynadı

Bu maçta ise Fenerbahçe'den ayrılarak Columbus'a transfer olan Diego Rossi ilk kez süre aldı.

Sarı-lacivertli takımdan ABD'ye 5 milyon 630 bin dolar karşılığında giden Uruguaylı oyuncu, yeni takımında coşkuyla karşılandı.

Taraftarlar ayakta alkışladı

Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda taraftarlarca eleştirilen 25 yaşındaki oyuncu, MLS'te ilk maçında ayakta alkışlandı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Alexandru Matan'ın yerine oyuna dahil edilen Rossi, büyük bir destek gördü.

Fenerbahçe kariyerinde 90 karşılaşmaya çıkan Diego Rossi, 10 gol ve 16 asistlik performans sergilemeyi başardı.