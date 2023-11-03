Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu istifa etti! Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 1-0 kaybeden Dinamo Kiev'de Rumen teknik direktör Mircea Lucescu görevinden istifa etti.

ensonhaber.com

Ukrayna Ligi'nde 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Mircea Lucescu'nun ekibi Dinamo Kiev ile Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Valeriy Labanovskyi Stadyumu'nda oynanan Ukrayna'nın en başarılı iki takımının düellosunda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Donetsk oldu.

Donetsk, tek golle üç puanı aldı

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta turuncu-siyahlı takıma üç puanı getiren golü 55. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.

Alınan bu sonuçla Shakthar Donetsk, 24 puana yükselirken, Dinamo Kiev 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kiev ekibi, lider Kryvbas KR'yi konuk edecek. Donetsk ise Dnipro-1 ile sahasında karşılaşacak.

"Bu benim için son maçtı"

Alınan bu mağlubiyetin ardından ise ülkemizde uzun yıllar görev yapan A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, flaş bir karara imza atarak istifa ettiğini duyurdu.

Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. 15 yılımı Ukrayna futboluna adadım. Kariyerimi de burada bitirmeye karar verdim. Bu benim için son maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Daha farklı bitmesini isterdim. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır.

78 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Dinamo Kiev ile mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyordu.