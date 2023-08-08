Dinamo Zagreb taraftarları AEK'lılara saldırdı: 1 ölü 15 yaralı Dinamo Zagreb'in 100'den fazla taraftarı, yasak olmasına rağmen karayoluyla Yunanistan'a geldi. 1 taraftarın öldüğü olaylar sırasında 15 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

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AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan olaylar müsabakanın ertelenmesine sebep oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya gelecekti.

Müsabaka öncesi çıkan olaylar sebebiyle karşılaşmanın ertelendiği öğrenildi.

1 ölü 15 yaralı

100'den fazla Dinamo Zagreb taraftarı yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda 1 taraftar hayatını kaybederken 15 taraftarın ise yaralandığı belirtildi. Yunan polisinin çıkan olaylar sonrası toplam 98 kişiyi tutukladığı kaydedildi.

Dinamo Zagreb açıklama yaptı

UEFA, maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı ancak alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu.

Olayların ardından açıklamada bulunan Dinamo Zagreb, karşılaşmanın erteleneceği iddialarına dair bir açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçının seyircisiz oynanacağını açıklandı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi.

Olaylar nasıl başladı?

Haberde, yaklaşık 100 Dinamo Zagreb taraftarının yasak olmasına rağmen maç için karayolunu kullanarak Yunanistan'a gittiği ve planlı bir şekilde hareket ettikleri yer alırken, Yunan Polisi'nin cinayete sebep olan şahsı net olarak saptamak için incelemelerde bulunduğu ve tutuklanan şüphelileri sorguladığı aktarıldı.