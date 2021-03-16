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    Dinamo Zagreb teknik direktörüne dolandırıcılıktan hapis cezası

    Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık davasında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 13:10
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    Dinamo Zagreb teknik direktörüne dolandırıcılıktan hapis cezası

    Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından istifa etti.

    Dinamo Zagreb'in Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yaptığı hazırlıklar, teknik direktör Zoran Mamic'in aldığı cezanın ardından kargaşaya dönüştü

    Mamic ve kardeşi Zdravko, 2018'de yapılan yolsuzluk suçlamalarından aklanamadı. Hırvatistan yüksek mahkemesi Pazartesi günü ilk kararları onadı.

    Dinamo Zagreb teknik direktörüne dolandırıcılıktan hapis cezası #1

    "SUÇLULUK DUYGUSU HİSSETMİYORUM"

    İstifasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamic, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.

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