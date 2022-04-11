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    Dirk Kuyt ringe adım atıyor

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hollandalı Dirk Kuyt, Hit It adlı bir etkinlik için ringe çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:29
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    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, ringe adım atıyor.

    Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Kuyt, ekim ayında Rotterdam'da plananlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak.

    "Daha sıkı antrenman yapacağım"

    Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan Hollandalı, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum.

    Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım." dedi.

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor #1

    Rakibi belli olmadı

    Şu anda futbol analisti olarak çalışan 41 yaşındaki Kuyt'ın rakibinin kim olacağı henüz bilinmiyor.

    Dirk Kuyt; İngiltere, Hollanda ve Türkiye'de top koşturduktan sonra sonra 2018'de emekliye ayrıldı.

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor #2


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