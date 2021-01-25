Doktorunun, Maradona'nın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı

Buenos Aires savcıları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Maradona'nın vefat etmesinin üzerinden aylar geçse de, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

İMZASINI TAKLİT ETTİ

Kasım ayının başlarında beyninden ameliyat olan ve 8 gün sonra taburdu edilen Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin, ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği ortaya çıktı.

Buenos Aires'te savcıların bir süredir üzerinde araştırma yaptığı konu nihayete erdirildi ve savcılık, doktor Leopoldo Luque'nin ameliyat öncesi izin belgelerinde Maradona'nın imzasını taklit ettiğini doğruladı.

Maradona'nın kişisel doktoru da olan 39 yaşındaki Luque, efsane futbolcunun ailesinin, görevini kötüye kullandığı yönündeki iddialarını ise reddetmişti.

KLİNİĞİ BASILMIŞ, SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Maradona'nın ölümünden 5 gün sonra, 30 Kasım'da Arjantin polisi, doktor Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenlemiş ve belgelere al koymuştu. Luque hakkında daha sonra "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Aramanın ardından doktor Leopoldo Luque kameralar karşısına geçmiş ve futbol efsanesinin arkadaşı olduğunu ve doğal bir biçimde öldüğünü söylemişti.

Maradona'nın doktoru şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neyden sorumlu olduğumu biliyor musunuz? Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes 'O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak' dediklerinde orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı."

"Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi. Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil."

"Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık."