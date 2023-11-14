Dominik Livakovic, köpeği Cruz'a kavuştu Hırvatistan'da Dominik Livakovic gündem olmaya devam ediyor. Zlatko Dalic, tecrübeli eldivenin birinci kaleci olmaya devam edeceğini açıklarken, Livakovic'in köpeği Cruz'la kavuşma anı da izleyenleri duygulandırdı.

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ensonhaber.com

Başarılı eldiven Dominik Livakovic, ülkesinde tartışılan isimlerden biri oldu.

Performansı son zamanlarda tartışma konusu olan milli kaleciye Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic destek oldu.

"Kalede olmaya devam edecek"

Letonya ve Ermenistan maçları öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalic, Livakovic için de konuştu.

Hırvat teknik direktör, Livakovic için, "Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu. Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek. Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek." sözlerini kullandı.

Köpeği Cruz'la duygusal kavuşma

Öte yandan ülkesine dönen Livakovic'in köpeği Cruz'la karşılaşması da sosyal medyada viral oldu. O anlar, başarılı eldivenin arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli takımın kalesini 11 maçta korudu.