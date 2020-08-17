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    Dortmund 10 yıl sonra zarar etti

    Almanya'nın köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund, koronavirüs pandemisi sonrası alacakları düşünce 10 yıl sonra zarar açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 16:28
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    Dortmund 10 yıl sonra zarar etti

    Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da futbol kulüplerinin finansal yapılarına da büyük darbe vuruyor. Borussia Dortmund, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için 44 milyon euro zarar açıkladı.

    Dortmund 10 yıl sonra zarar etti #1

    10 YIL SONRA İLK ZARAR

    Böylece Borussia Dortmund, son 10 yıl sonra ilk defa zarar açıklamış oldu.

    Sarı-siyahlı kulübün konsolide gelirleri aynı dönemde 370 milyon euro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü. Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon euro kâr elde etmişti.

    Alman kulübün müsabakalardan geliri 44.7 milyon eurodan 32.5 milyon euro gerilerken, reklam gelirleri 96.8 milyon eurodan 98 milyon euroya yükseldi.

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