Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

En Son Haber

Borussia Dortmunda, takımda fazla forma şansı bulamayan Schürrle'nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Alman yıldızla Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giydi.

57 kez Almanya Millî Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.