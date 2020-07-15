Dolar
6.8651
0.016%
Euro
7.8562
0.3858%
Altın
1805.75
-0.205%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.722
-0.17%
Bitcoin
63486.07
-0.3951%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

    Borussia Dortmunda, takımda fazla forma şansı bulamayan Schürrle'nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 14:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

    Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

    29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Alman yıldızla Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

    Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giydi.

    57 kez Almanya Millî Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

    Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti #1

    Görüş Bildir