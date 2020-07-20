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    Dortmund, Jude Bellingam'ı kadrosuna kattı

    Borussia Dortmund, birçok Avrupa devinin transfer listesindeki Jude Bellingham'ı renklerine bağladı. 17 yaşındaki futbolcunun bonservisi 25 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 13:14
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    Dortmund, Jude Bellingam'ı kadrosuna kattı

    Borussia Dortmund, İngiltere'den genç bir yeteneği ile anlaşmaya vardı.

    Birmingham City altyapısında yetişen ve bu sezon Championship'te 40 maça çıkan 17 yaşındaki Jude Bellingham, 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

    Jude Bellingham'ın adı birçok büyük kulüple anılıyordu.

    17 yaşındaki futbolcu hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapıyor.

    Dortmund, Jude Bellingam'ı kadrosuna kattı #1

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