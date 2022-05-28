Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.093
-0.56%
BTXN Coin
12.80
4.83%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Dortmund, kaleci Alexander Meyer ile anlaştı

    Borussia Dortmund, SSV Jahn Regensburg'la sözleşmesi biten kaleci Alexander Meyer'le 2 yıllık sözleşme imzalandı.
    • 28.05.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dortmund, kaleci Alexander Meyer ile anlaştı

    Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

    Alman ekibi; Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Niklas Süle ve Marcel Lotka transferlerinden sonra takımında yedek kaleci pozisyonunda oynayacak bir oyuncu daha transfer etti.

    6. transfer Alexander Meyer

    Sarı-siyahlı ekip, Bundesliga 2 ekiplerinden SSV Jahn Regensburg ile sözleşmesi sona eren file bekçisi Alexander Meyer'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    32 maçta 45 gol yedi

    Stuttgart'tan Regensburg'a 2019'da transfer olan Meyer, bu sezon takımı ile 32 mücadelede görev aldı.

    31 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 45 gol gördü.

    Dortmund, kaleci Alexander Meyer ile anlaştı #1


    İlginizi Çekebilir

    Başkent Kültür Yolu ve Beyoğlu Kültür Yolu festivalleri başladı
    Kültür Sanat

    Başkent Kültür Yolu ve Beyoğlu Kültür Yolu festivalleri başladı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Van Persie'den Juventus itirafı
    Dünyadan futbol

    Van Persie'den Juventus itirafı

    Görüş Bildir