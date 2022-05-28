Dortmund, kaleci Alexander Meyer ile anlaştı

Borussia Dortmund, SSV Jahn Regensburg'la sözleşmesi biten kaleci Alexander Meyer'le 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Alman ekibi; Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Niklas Süle ve Marcel Lotka transferlerinden sonra takımında yedek kaleci pozisyonunda oynayacak bir oyuncu daha transfer etti.

6. transfer Alexander Meyer

Sarı-siyahlı ekip, Bundesliga 2 ekiplerinden SSV Jahn Regensburg ile sözleşmesi sona eren file bekçisi Alexander Meyer'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

32 maçta 45 gol yedi

Stuttgart'tan Regensburg'a 2019'da transfer olan Meyer, bu sezon takımı ile 32 mücadelede görev aldı.

31 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 45 gol gördü.