Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
408.511
2.33%
EXEN Coin
26.25
-4.75%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Dortmund'a galibiyeti Haaland getirdi

    Almanya Bundesliga'da 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı evinde 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dortmund'a galibiyeti Haaland getirdi

    Almanya Bundesliga'da 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı konuk etti.

    Son anların nefes kestiği karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı.

    GALİBİYETİ HAALAND GETİRDİ

    Sarı siyahlıların gollerini, 49. dakikada Giovanni Reyna, 69. dakikada Jude Bellingham ve 90+1. dakikada Erling Haaland attı.

    Hoffenheim'ın golleri ise 61. dakikada Christoph Baumgartner ile 90. dakikada Munas Dabbur'dan geldi.

    Bu sonuçla sezonun ikinci galibiyetini alan Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Deplasmna ekibi ise 4 puanda kaldı.

    Dortmund a galibiyeti Haaland getirdi #1

    Dortmund a galibiyeti Haaland getirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir