Dortmund'da Marco Rose ile yollar ayrıldı

Almanya Bundesliga Liga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

Çalışmaları ve kulübün geleceğini konuşmak için CEO Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktör Michael Zorc, Oyuncular Birliği Başkanı Sebastian Kehl ve Danışman Matthias Sammer bir araya geldi.

Marco Rose ile yollar ayrıldı

Toplantıda, Erling Haaland'ın ayrılığından sonra geçtiğimiz yaz göreve getirilen teknik direktör Marco Rose ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

"Neleri yanlış yaptığımıza baktık"

Ayrılık kararı sonrası konuşan CEO Hans-Joachim Watzke, "Bizim için zor bir gün. Ortak ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdik ve bir karar alındı. Çeşitli sebeplerden ötürü istemediğimiz sonuçlar aldığımız bir sezon geride kaldı. Neleri yanlış yaptığımıza baktık." dedi.

Diğer Dortmund yetkilileri de büyük beklentiler ile takıma getirilen Marco Rose'ye teşekkürlerini iletti.

"Anlaşmamızı sonlandırmaya karar verdik"

Marco Rose ise, "Çok farklı konuyla dolu bir sezonu geride bırakmamıza rağmen ben bu serüvenden memnun oldum. Toplantı sırasında yöneticilerin %100 benimle olmadığını gördüm. Bu sebeple de anlaşmamızı sonlandırmaya karar verdik." diye konuştu.





Borussia Dortmund'un 4 kulvardaki sonuçları



Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan 3. ayrılmıştı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ekip son 16 turunda de Rangers'a elenmişti.

Dortmund, Almanya Kupası'na da son 16 turunda veda etmişti.

Bundesliga'da ise 34 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet kaydeden Dortmund, şampiyon Bayern Münih'in 8 puan gerisinde sezonu ikinci sırada tamamladı.

Marco Rose, 46 mücadelede takımın başındaydı

Sezon başında göreve gelen 45 yaşındaki Alman teknik adam ile 46 resmi maça çıkan ekip, 27 galibiyet alırken 15 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



