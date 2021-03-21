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    Dortmund'un genç yıldızı Bellingham'a ırkçı sözler

    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 16:52
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    Dortmund'un genç yıldızı Bellingham'a ırkçı sözler

    Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

    Dortmund un genç yıldızı Bellingham a ırkçı sözler #1

    DESTEK MESAJLARI GELDİ

    Borussia Dortmund, Köln, Bellingham’ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

    İngiltere futbolunda Derby County’de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.

    Dortmund un genç yıldızı Bellingham a ırkçı sözler #2

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