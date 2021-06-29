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    Dortmund'un paylaşımı Şenol Güneş'e benzetildi

    Dortmund'un paylaşımı Şenol Güneş'e benzetildi

    Alman ekibi Borussia Dortmund'un Twitter'da paylaştığı bir fotoğraf, kullanıcılar tarafından Şenol Güneş'e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:08
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    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Yapılan paylaşımda ters ışıkla hazırlanmış bir fotoğraf servis edildi. Atılan tweet'te meraklı göz emojisi kullanıldı.

    ŞENOL GÜNEŞ'E BENZETİLDİ

    Paylaşılan fotoğraf kullanıcılar tarafından Şenol Güneş'e benzetilince, tweet'in altına birçok kullanıcı Şenol Güneş'le ilgili paylaşımda bulundu.

    İşte onlardan bazıları:

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #1

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #2

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #3

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #4

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #5

    Dortmund un paylaşımı Şenol Güneş e benzetildi #6

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