Dortmund'un paylaşımı Şenol Güneş'e benzetildi

Alman ekibi Borussia Dortmund'un Twitter'da paylaştığı bir fotoğraf, kullanıcılar tarafından Şenol Güneş'e benzetildi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda ters ışıkla hazırlanmış bir fotoğraf servis edildi. Atılan tweet'te meraklı göz emojisi kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E BENZETİLDİ

Paylaşılan fotoğraf kullanıcılar tarafından Şenol Güneş'e benzetilince, tweet'in altına birçok kullanıcı Şenol Güneş'le ilgili paylaşımda bulundu.

İşte onlardan bazıları: