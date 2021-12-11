Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
704.798
2.27%
BTXN Coin
41.50
-0.24%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Douglas Costa, takımı küme düştükten sonra parti verdi

    Bonservisi Juventus'ta bulunan ve kiralık olarak Gremio forması giyen Douglas Costa, küme düştükleri maçın birkaç saat sonrası da verdiği partiyle ülkede gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Douglas Costa, takımı küme düştükten sonra parti verdi

    Brezilya ekiplerinden Gremio forması giyen dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa'nın ülke basınına yansıyan görüntüsü taraftarı ayağa kaldırdı.

    Lig şampiyonu Atletico-MG'yi sahasında 4-3 mağlup etmesine karşın küme düşen Gremio'da Costa'nın maçtan birkaç saat sonra Parti verdiği ve sabaha kadar eğlendiği ortaya çıktı.

    Costa'nın medyaya yansıyan görüntülerinde elinde içki şişesinin de olduğu görülürken, taraftarlar başarılı futbolcuya çok sert tepki gösterdi.

    Douglas Costa, takımı küme düştükten sonra parti verdi #1

    KULÜPTEN AYRILABİLİR

    Yıldız futbolcu, Perşembe günü oynanan Atletico-MG maçından önce Salı günü düğününü yapmak için kulüpten izin istemiş ancak Gremio, kritik maç öncesi Costa'ya izin vermemişti. Taraftarlardan tepki gören 30 yaşındaki futbolcu düğününü ertelemek zorunda kalmıştı.

    Douglas Costa, Atletico-MG'ye attığı gollerden sonra tribünlere el sallamış ve bu hareketi kulüpten ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

    Juventus'tan 1 yıllığına kiralanan Costa 28 maçta, 2 tanesi son maçta olmak üzere 3 gol atıp 2 asist yaparak kötü bir performans sergilemişti.

    Douglas Costa, takımı küme düştükten sonra parti verdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir