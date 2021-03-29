Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO

İtalya Serie D takımı Folgore Caratese'de forma giyen Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba, Caronnese maçında fileleri havalandırdı.

Didier Drogba Galatasaray'da oynarken antrenmanlara gelen Isaac Drogba, futbolcu olmaya karar vermişti.

Chelsea altyapısından yetişen ve oradan da Guingamp B takımına transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon başında İtalya Serie D ekibi Folgore Caratese'yle anlaşmıştı.

BABASI GİBİ KUTLADI

Isaac, Caratese'nin Caronnese'yle oynadığı maçta ilk golünü kaydetti.

Genç oyuncunun golü tıpkı babası gibi ellerini yana açarak kutlaması dikkatlerden kalmadı.

Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - İZLE