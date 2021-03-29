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    Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO

    İtalya Serie D takımı Folgore Caratese'de forma giyen Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba, Caronnese maçında fileleri havalandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 15:12
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    Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO

    Didier Drogba Galatasaray'da oynarken antrenmanlara gelen Isaac Drogba, futbolcu olmaya karar vermişti.

    Chelsea altyapısından yetişen ve oradan da Guingamp B takımına transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon başında İtalya Serie D ekibi Folgore Caratese'yle anlaşmıştı.

    Drogba nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO #1

    BABASI GİBİ KUTLADI

    Isaac, Caratese'nin Caronnese'yle oynadığı maçta ilk golünü kaydetti.

    Genç oyuncunun golü tıpkı babası gibi ellerini yana açarak kutlaması dikkatlerden kalmadı.

    Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - İZLE

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