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- Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO
Drogba'nın oğlu Isaac ilk golünü attı - VİDEO
İtalya Serie D takımı Folgore Caratese'de forma giyen Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba, Caronnese maçında fileleri havalandırdı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 15:10
- Güncelleme : 29.03.2021 - 15:12
Didier Drogba Galatasaray'da oynarken antrenmanlara gelen Isaac Drogba, futbolcu olmaya karar vermişti.
Chelsea altyapısından yetişen ve oradan da Guingamp B takımına transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon başında İtalya Serie D ekibi Folgore Caratese'yle anlaşmıştı.
BABASI GİBİ KUTLADI
Isaac, Caratese'nin Caronnese'yle oynadığı maçta ilk golünü kaydetti.
Genç oyuncunun golü tıpkı babası gibi ellerini yana açarak kutlaması dikkatlerden kalmadı.