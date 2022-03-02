Dünya Atletizm Birliği ile FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

Dünya Atletizm Birliği ile FIBA, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

Dünya Atletizm Birliği ve Uluslararası Basketbol Federasyonu, Rusya ile Belarus'u müsabakalardan men etme kararı aldı.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'tan atlet, personel ile hakemlerin, birlik tarafından düzenlenen müsabakalara katılmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

TÜM TURNUVALARDAN MEN EDİLDİLER

Kararın, yaklaşan Dünya Atletizm Şampiyonası, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ve Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda da geçerli olacağı bildirildi.

BAĞIMSIZ ATLET OLARAK DA KATILAMAYACAKLAR

Buna göre ülkelerinin cezası nedeniyle bağımsız atlet statüsünde yarışan Rus sporcular ile Belaruslu atletlerin söz konusu şampiyonalar için yaptığı akreditasyonların iptal edildiği kaydedildi.

Rusya Atletizm Federasyonunun birliğe üyeliğinin doping skandalı nedeniyle 2015'ten bu yana askıda olduğu hatırlatılırken Belarus Atletizm Federasyonunun durumuna ise gelecek hafta yapılacak toplantıda karar verileceği ifade edildi.

FIBA DA RUS TAKIMLARINI DIŞLADI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.