Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını belirtti.

Futbolda VAR teknolojisine rağmen yıllardır değişmeyen tek şey, ofsayt tartışmaları. Bir türlü bitmek bilmeyen bu tartışmaları sona erdirmek için FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda farklı bir yöntem deneme kararı aldı.

FIFA'da futbol geliştirme departmanında yöneticilik yapan Arsene Wenger, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

“OFSAYTTA YAN HAKEME SİNYAL GİDECEK”

Arsene Wenger açıklamalarında, "Yaklaşık 70 saniye ya da 1 dakika 20 saniye kadar beklemeliyiz. Bu çok önemli, çünkü bazı maçlarda birçok gol sevincinin sonradan iptal edildiği oluyor. Otomatik ofsayt 2022'ye kadar hazır olur diye düşünüyorum.

Ofsaytlarda sinyal doğrudan yan hakeme gidecek, ve kolundaki saatte ona ofsayt olup olmadığını gösteren kırmızı bir ışık yanacak

Benim önerim, bir oyuncunun gol atarken kullanabileceği herhangi bir uzvunun rakip oyuncu ile aynı çizgide olması halinde pozisyonun ofsayt olmaması yönünde" ifadelerini kullandı.