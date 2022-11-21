Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtıyor

Dünya Kupası'nın ilk gününde Katar'ın yaptığı İslam'a Davet çalışmaları sonuç vermeye başladı. Organizasyonu izlemeye gelen futbolseverlerin İslam'a karşı ilgisi artmaya başladı.

2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenleniyor. Birçok ulusu bir araya getiren organizasyona ev sahipliği yapan Katar, LGBT lobilerinin baskılarına rağmen kurallarından geri adım atmayarak takdir topladı.

Katar'ın yaptığı tek şey LGBT lobisine karşı çıkmak değil, ayrıca İslam'ı yaymak adına da birçok çalışma yapıyor.

Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 gün geçerken; dünyada da İslam'ı tanıma çabaları artmaya başladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

Katar'da İslam'a Davet projesi

Peki Katar ne gibi çalışmalar yapıyor? Gelin o çalışmalara kısaca bir göz atalım.

LGBT'ye karşı artan pozitif ayrımcılığa karşı çıkan Katar, alkol satışını da yasakladı. Taraftarların stadyumlarda alkol içmesinin yasaklanmasıyla birikte aile olarak stada gelen futbolseverlerin de taşkınlıklara karşı korunması sağlandı.

Tribünlere 8 dilde İslam'ı ve Kur'an'ı anlatan kataloglar koyuldu. Böylelikle Katar, gayrimüslim futbolseverlerin İslam'ı tanıma çabası için ilgisini çekmeyi başardı.

Hadis-i şerifler paylaşılıyor

Stat ve otel güzergahlarına Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleri yine 8 dilde yerleştirilerek gayrimüslimlerin İslam'ı tanımalarına yardımcı olundu. Ayrıca sadece hadis-i şerifler değil ayet mealleri de panolarda yer aldı.

Söz konusu panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Müezzinler özenle seçildi

Cami müezzinleri de sesi güzel olanlarla değiştirildi. Burada amaç, ezanın rahatlatıcı yönünü gayrimüslim futbolseverlerin daha da yakından anlamalarına yardımcı olmak.

Ayrıca Katar Konuk Merkezi, 2 bin kişilik bir ekip kurarak insanlara Müslümanlığı tanıtmak için İslam'a Davet projesi oluşturdu.