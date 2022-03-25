Dünya Mesut Özil'i konuşuyor

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünya basınında da geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

"BEKLENMEDİK GELİŞME"

İşte Avrupa basınından ön plana çıkanlar...

Alman basınından Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu.

İNGİLİZLER ŞAŞIRDI

İngiliz basınından Mirror, Fenerbahçe'nin kararını, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan Tufan ile kadro dışı bırakıldı." sözleriyle okuyucularına aktardı.

Mirror ayrıca, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti.

Fransız basınından L'equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA" VURGUSU

Portekiz basınında Mais Futebol, bu sezon 26 maça çıkan Mesut Özil'in kulüpten yapılan açıklama ile kadrodan çıkarıldığını manşetine taşıdı.

Mesut Özil'den Arsenal'in eski yıldızı olarak bahseden The Sun, "Mesut Özil, son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı." ifadeleri ile okurlarına gelişmeleri aktardı.

Foot Mercato, kadro dışı kararını, "Fenerbahçe, iki yıldızının kadro dışı bırakıldığını resmi bir açıklamasıyla duyurdu." şeklinde sayfalarına taşıdı.

İspanyol basınından AS ise eski Real Madrid futbolcusunun son lig maçının devre arasında oyundan alındığını ve bugün A takım kadrosundan çıkartıldığını belirtti.