Dünyaca ünlü futbolcu Robinho cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı suçundan aldığı 9 yıl hapis cezasını çekmek üzere tutuklandı.

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Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı suçlamasıyla aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesi Brezilya'da çekmek üzere tutuklandı.

Robinho'nun, temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Santos şehrindeki evinde federal polis tarafından yakalandığı bildirildi.

İtalya iadesini istedi

2013 yılında Milan'da forma giyerken bir gece kulübünde genç bir kadına toplu tecavüz suçlamasıyla mahkum edilen Robinho, İtalya Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Brezilya'ya iadesine karar verilmişti.

Cezasını Brezilya'da çekecek

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun cezasının ülkede geçerli olacağına hükmetmişti.

Kariyerine Santos'ta başlayan ve Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir gibi takımlarda oynayan Robinho, 2020'de sembolik bir ücretle Santos'a geri dönmüştü.