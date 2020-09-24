Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'da

28 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Portekiz temsilcisi Maritimo'ya transfer oldu.

Dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu.

AİLEDEN ZENGİN

22 yaşındaki futbolcunun zenginliğinin sebebi ise futboldan kazandığı paralar değil. Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu ve Brunei prensi Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah kariyerinde hiçbir profesyonel maçta oynamadan yeni bir takıma imza atarak dikkat çekti.

Southampton, Chelsea ve son olarak Leicester City altyapısında forma giyen zengin futbolcu artık Maritimo ile mücadele edecek.

TRANSFERİN ARDINDAN KONUŞTU

Kanat pozisyonlarında görev alabilen Faiq, transferin ardından ''Futbol kariyerime devam edebilmek için en iyi yer burası'' sözlerini kullandı.

Lüks bir hayat içinde yaşayan genç futbolcunun babasının ayda 35 milyon doları arabalara harcadığı belirtiliyor. Jefri Bolkiah'ın 2500'den fazla arabası olduğu tahmin ediliyor.

Faiq Bolkiah'ın babası, 50. yaş gününde doğum günü için Michael Jackson'ı özel olarak Brunei'ye getirdi ve bu konser için Jackson'a 17 milyon dolar ödedi. Whitney Houston'ı da özel olarak ülkeye getiren zengin aile, Houston'a da özel konser için 7 milyon dolar ödemişti.

Maritimo'ya transfer olan Faiq Bolkiah, 28 milyar dolarlık servetiyle şu an istese birçok kulübü satın alabilir ama o futbol oynamaya devam etmek istiyor.

"AİLEM FUTBOLCU OLMAM İÇİN YARDIM ETTİ"

Faiq Bolkiah, ''Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Ayağımda top tutmaktan büyük zevk alıyorum. Ailem de bana çok yardımcı oluyor. Futbolcu olmam için bana çok yardım ettiler.'' sözlerini kullanıyor.

Henüz maça çıkmayan Faiq Bolkiah'in futbol kariyerinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

Portekiz Ligi'nde Maritimo ilk hafta maçını kaybetmişti, ikinci hafta maçında ise son şampiyon Porto ile karşılaşacak. Bu maçta Faiq Bolkiah'ın oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyor...