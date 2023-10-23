Dusan Tadic sonrası Ajax çöküşe geçti Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in eski kulübü Ajax, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

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Hollanda'nın en büyük kulüplerinden Ajax, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor.

Eredivisie'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk olan Maurice Stejin'in ekibi, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattına demir attı.

Tadic'e bağlıyorlar

Ajax, Hollanda'da profesyonel futbolun başlamasından bu yana ilk kez üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar ise takımlarının bu kötü gidişini Fenerbahçe'ye bağlıyor.

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, eski yıldızları Dusan Tadic'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının sistemlerini bozduğunu, bu nedenle de olumsuz sonuç aldıklarını iddia ediyor.

10 gole katkı

Öte yandan Tadic, Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratıyor. Birçok kilit pas veren Sırp oyuncu 17 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.