Dusan Tadic'den itiraf: Attila Szalai ile oynamak isterdim Fenerbahçeli Sırp futbolcu Dusan Tadic, milli takım kampında flaş açıklamalarda bulundu.

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Sırbistan'ın Macaristan ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Dusan Tadic, eski Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai ile ilgili konuştu.

Sırp yıldız yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Attila Szalai ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek ve bu Macaristan Milli Takımı için de fayda sağlayacak.

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"Amacımız şampiyonasına katılmak"

Her zaman kazanmak istediklerinden bahseden Tadic, "Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak. Bunu gerçekten istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlamayan da var"