Dybala hat-trick yaptı: Roma, Torino'yu yendi Roma, Serie A'nın 26. haftasında konuk ettiği Torino'yu Paulo Dybala'nın golleriyle 3-2 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, Torino'yu ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Dybala'dan hat-trick

Roma, Paulo Dybala'nın 42. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Torino, 44. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.

57 ve 69. dakikalarda Dybala yine sahneye çıktı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

Maçın 88. dakikasında Dean Huijsen'in kendi kalesine attığı golle Torino farkı bire indirse de puan için yeterli olmadı.

Zeki Çelik oynamadı

Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmada süre almadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu galibiyetle Roma puanını 44'e yükselterek ligde 6. sırada yer alırken Torino ise 36 puanda kaldı.