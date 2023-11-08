Dybala'dan Mourinho itirafı: 5 cevapsız arama Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu. Dybala, teknik adam Mourinho ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

ensonhaber.com

Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala, teknik direktör Jose Mourinho ile arasındaki ilişki hakkında konuştu.

Arjantin basınına röportaj veren Dybala, Mourinho'nun Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından duyduğu sevinci anlattı.

"5 cevapsız arama"

Dybala, "Dünya Kupası finali bitip de soyunma odasına gittiğimde ailemi aramak için telefonumu aldım ve Mourinho'nun 5 cevapsız çağrısını gördüm. Annemden önce Mourinho ile konuştum. Çok mutluydu, çünkü Arjantinlileri seviyordu." dedi.

Mourinho'nun Arjantin için farklı duygular beslediğini söyleyen yıldız isim, ''Bana her zaman Di María ve Messi hakkında harika şeyler anlatıyor, onları çok seviyor. Tüm Arjantinliler ona takımlarında daha fazlasını verdi ve o da herkesten övgüyle söz ediyor. Bütün Arjantinlilere karşı büyük bir sevgisi var.'' şeklinde konuştu.

Paredes transferi

Arjantinli futbolcu Leandro Parades'in transferiyle de ilgili konuşan Dybala, şöyle konuştu: