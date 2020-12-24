Dynamo Dresden seyircisiz maça 72 bin bilet sattı

Dynamo Dresden seyircisiz maça 72 bin bilet sattı

Almanya 3. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden taraftarları takımlarına destek vermek için seyircisiz maçta 72 bin bilet satın aldı.

Koronavirüs nedeniyle futbol büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denemeyi sürdürüyor.

DESTEK ÇAĞRISI SONUÇ VERDİ

Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kulüp, seyircisiz maçlar için sembolik bilet satma kararı aldı. Dynamo Dresden taraftarı kulübün bu çağrısına büyük ilgi gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.

Dynamo Dresden Kulübü sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.